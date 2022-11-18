Курган, , 09:08 — REGNUM В Кургане осуждена за несообщение о готовящемся теракте 18-летняя местная жительница. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на информацию УФСБ России по Курганской области.

Арсенал, найденный у курганского студента.

Цитата из видео «Вести. Дежурная часть» Smotrim.ru

Отмечается, что весной 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали студента Курганского техникума сервиса и технологий, который готовил вооружённое нападение на учебное учреждение. При обыске в его квартире была обнаружена самодельная взрывчатка, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также план проведения террористического акта.

В ходе следствия выяснилось, что его однокурсница и подруга знала о готовящемся теракте, но в правоохранительные органы не сообщила. Суд признал её виновной за несообщение о лице, которое готовит или совершает преступление. Девушка оштрафована на 50 тысяч рублей.

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