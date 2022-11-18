Курганская студентка осуждена за сокрытие информации о подготовке к теракту
Курган, 18 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Кургане осуждена за несообщение о готовящемся теракте 18-летняя местная жительница. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на информацию УФСБ России по Курганской области.
Отмечается, что весной 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали студента Курганского техникума сервиса и технологий, который готовил вооружённое нападение на учебное учреждение. При обыске в его квартире была обнаружена самодельная взрывчатка, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также план проведения террористического акта.
В ходе следствия выяснилось, что его однокурсница и подруга знала о готовящемся теракте, но в правоохранительные органы не сообщила. Суд признал её виновной за несообщение о лице, которое готовит или совершает преступление. Девушка оштрафована на 50 тысяч рублей.