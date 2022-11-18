Мелитополь, , 09:05 — REGNUM Епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Запорожской области готовы перейти в прямое управление Русской православной церкви (РПЦ). Причём сделать это, не дожидаясь полного освобождения региона от киевских боевиков. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник отдела по религиозным организациям департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай.

Православный храм Maurice

«Очень многие местные священники хотят перейти в управление Русской православной церкви, чтобы их епархии подчинялись напрямую патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу», ― пояснил он.

По его словам, это «позволит им выстраивать церковную жизнь без оглядки на попытки Запада влиять на них с помощью Константинопольского патриархата».

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Он напомнил, что в Запорожской области находятся две епархии: Запорожская и Мелитопольская, а также Бердянская и Приморская.