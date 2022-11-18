Бангкок, 18 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) укреплять конкретное сотрудничество в условиях ряда глобальных кризисов, сообщает Antara.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«В краткосрочной перспективе сотрудничество абсолютно необходимо для преодоления инфляции и обеспечения продовольственной безопасности», — заявил президент Индонезии, выступая на первой сессии встречи лидеров АТЭС в Бангкоке.

Президент призвал к реализации Дорожной карты продовольственной безопасности АТЭС на период до 2030 года, чтобы активизировать усилия по укреплению продовольственной безопасности с помощью инновационных технологий, повышения производительности и эффективности продовольственных систем, а также инклюзивной и устойчивой политики.

«Также необходимо учитывать доступность удобрений и кормов для животных, чтобы предотвратить продовольственный кризис, поразивший более трех миллиардов человек», — добавил президент Индонезии.

Между тем, что касается долгосрочных шагов, Джоко Видодо призывает укреплять партнерства в области цифровой экономики и зеленой экономики. Он считает, что цифровая экономика и цифровая трансформация необходимы для всеобъемлющего экономического восстановления.

«После пандемии все больше ощущаются экономические выгоды, начиная от телемедицины, услуг доставки продуктов питания, цифровых платежей и заканчивая вовлечением малых предприятий на рынок. Мы должны создать экосистему цифровой экономики», — пояснил глава индонезийского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии надеется, что дух сотрудничества G20 сохранится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).