Соль-Илецк, Оренбургская область, 18 ноября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области установлены мемориальные доски в честь двух участников специальной военной операции, награждённых посмертно орденом Мужества, сообщает 18 ноября телеграм-канал Сухарев Press.

пресс-служба администрации Оренбурга Акция в поддержку СВО

На здании Буранной школы появились таблички с именами Дмитрия Копличенко и Малика Ертлеуова. Они оба родились и выросли в Буранном. Учились в этой школе. Оба принимали участие в специальной военной операции с самого начала. Указом президента России за героизм и самоотверженность награждены орденом Мужества посмертно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации б. УСССР. Ранее комиссия оренбургского общественного совета «Верность Отчизне» приняла решение об установке мемориальных досок в честь героев, кавалеров Орденов мужества.