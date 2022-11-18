Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск обвинил юридические фирмы в США в манипулировании клиентами при коллективных исках.

Илон Маск (сс) jdlasica

«Юридические фирмы являются истинной нападающей стороной в коллективных исках. Они попросту находят кого-нибудь, чтобы сделать своей куклой», — написал он в Twitter.

Маск отметил что действующее законодательство США о коллективных исках — это «массивное бремя» для населения, которое нуждается в реформе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск, который ранее стал новым владельцем социальной сети Twitter, поставил сотрудникам ультиматум, заявив, что они могут либо остаться в компании, чтобы отрабатывать «долгие часы с высокой интенсивностью», либо уйти с работы, получив трехмесячную зарплату.

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