Маск обвинил американские юридические фирмы в манипулировании клиентами
Вашингтон, 18 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск обвинил юридические фирмы в США в манипулировании клиентами при коллективных исках.
(сс) jdlasica
Илон Маск
«Юридические фирмы являются истинной нападающей стороной в коллективных исках. Они попросту находят кого-нибудь, чтобы сделать своей куклой», — написал он в Twitter.
Маск отметил, что действующее законодательство США о коллективных исках — это «массивное бремя» для населения, которое нуждается в реформе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск, который ранее стал новым владельцем социальной сети Twitter, поставил сотрудникам ультиматум, заявив, что они могут либо остаться в компании, чтобы отрабатывать «долгие часы с высокой интенсивностью», либо уйти с работы, получив трехмесячную зарплату.
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