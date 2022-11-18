Грозный, , 08:55 — REGNUM В Чечне оказывают поддержку семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении должностных обязанностей. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова взяты под постоянную опеку дети погибших силовиков старшего возраста — им предоставляют рабочие места или возможность обучения для получения профессии.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За первое полугодие 2022 года трудоустроены более 400 детей, еще свыше 500 — отправлены на учебу. Об исполнении поручения доложил главе Чечни в ходе состоявшегося 17 ноября совещания руководитель администрации главы и правительства ЧР Галас Таймасханов.

«Согласно моему поручению проведена работа по трудоустройству детей сотрудников правоохранительных органов ЧР, погибших при исполнении служебных обязанностей. По состоянию на 1 июля трудоустроены 428 человек, направлены на обучение 508», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, всего в Чечне состоят на учете 3316 детей погибших силовиков. Около 1500 лиц из этой категории не работают и не учатся. Для них изыскивают наиболее приемлемые условия для работы и учёбы.

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