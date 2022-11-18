Пекин, , 08:55 — REGNUM Возможность проведения в 2023 году третьего международного форума «Один пояс — один путь» будет изучена Китаем. Об этом 18 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«В следующем году Китай рассмотрит возможность проведения третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь"», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что консультации для разрешения своих разногласий по Южно-Китайскому морю необходимо поддерживать Китаю и Филиппинам.