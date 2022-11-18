Будапешт, , 08:55 — REGNUM Лидеры стран Европейского союза, выступившие за введение санкций против России, должны ответить за свои действия, которые не привели к желаемому эффекту в отношении Москвы, но приблизили экономику ЕС к рецессии. Об этом 18 ноября на мероприятии «Скажем санкциям нет!» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Estonian Foreign Ministry

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«Лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку. Это была бы нормальная реакция со стороны тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также уверен, что ограничительные меры стали «наихудшим ответом» Евросоюза на начало российской спецоперации на территории б. УССР, и призвал соотечественников в период национальных консультаций высказаться против них. Сийярто считает, что Брюссель таким образом пытается оправдать свои ошибочные решения. По его словам, стремление ввести новые санкции обусловлено нежеланием Евросоюза впоследствии понести ответственность за их провал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу нет смысла вводить девятый пакет антироссийских санкций. По его словам, поменять решение Москвы по теме б. УССР Брюссель всё равно не смог. Он уверен, что санкционную политику в отношении России пора поменять.

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