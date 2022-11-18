Москва, 18 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 17 ноября провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Россия

«Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 17 ноября в Баку также прошли переговоры премьер-министров России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова. Они обсуждали экономические отношения между странами, в том числе отметили взаимную координацию в вопросах развития транспортного коридора «Север — Юг».