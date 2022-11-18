Барнаул, , 08:51 — REGNUM Студентки Алтайского государственного университета Дарья Попова и Диана Гранкина реализуют проект, который может помочь пожилым людям с саркопенией (потеря скелетной мышечной массы и функции мышц), сообщает 18 ноября сайт вуза.

Медицина будущего: студенты и ученые АлтГУ работают над проектом по криоконсервации мышечных клеток человека АлтГУ

«Когда коллеги обратились с предложением сформировать межинститутскую команду для акселератора, чтобы изучать вопросы регенеративной терапии старческих заболеваний, я сразу с охотой согласился им в этом помочь. Проблемы опорно-двигательного аппарата у пациентов старших возрастных групп незаслуженно обделены вниманием исследователей и любой интерес к этому вопросы — большой шаг вперед. На данный момент Дарья и Диана не только активно готовятся к инвестиционной презентации своего проекта, но и собирают чрезвычайно ценную информацию для нашего подразделения», — пояснил консультант команды, научный сотрудник НИИ биомедицины Руслан Халимов.

Идея заключается в том, чтобы брать у молодого человека живые мышечные клетки и замораживать их в жидком азоте. В таком состоянии их можно хранить десятки лет. По словам участников, процедура забора клеток несложная и может выполняться в обычном манипуляционном кабинете медицинской сестрой. Это похоже на обычную пункцию — клетки берутся шприцем под местной анестезией. Далее в лаборатории эти клетки размножают и замораживают, используя метод криоконсервации.

В таком виде они могут храниться в течение 30-40 лет, пока человек не состарится. В старости у многих людей развивается саркопения. И эти клетки можно будет использовать для лечения, разморозив и введя в мышцы в виде инъекции. Живые молодые клетки начнут себя вести так же, как вели в молодости, и ускорят восстановление мышц.

Чтобы от идеи перейти к делу, необходимо изучить законодательство в сфере клеточной терапии. К этой работе подключились студентки — Дарья Попова (третий курс юридического факультета АлтГУ) и Диана Гранкина (первый курс международного института экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ). Их задача — найти в российском законодательстве информацию, которая поможет в реализации проекта.

«В Российской Федерации по этой тематике нет конкретных федеральных законов и актов. Такие услуги тоже не оказываются, поэтому нет и никакой судебной практики по похожим делам. Нам необходимо понять, как правильно юридически оформить данную услугу. Поэтому мы начали искать информацию в законах других стран. Сейчас активно работаем в этом направлении. Участие в акселерационной программе помогло мне, как будущему юристу, найти новую интересную сферу деятельности — законодательство в области медицины», — рассказала Дарья Попова.

Также в рамках программы Дарья и Диана разрабатывают общую концепцию проекта, составляют бизнес-план. Авторы проекта предполагают, что криоконсервация мышечных клеток может быть предложена как услуга банкам клеток, которые уже существуют в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ченые Алтайского госуниверситета (АлтГУ), благодаря программе «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», помогают аграриям использовать инновационные методы и технологии для увеличения урожайности. Чтобы Алтайский край по праву гордился званием житницы не только Сибири, но и России, задействованы самые прогрессивные технологии: искусственные семена и космический мониторинг полей.

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