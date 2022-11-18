Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM Охранника екатеринбургского «Ельцин Центра», пририсовавшего картине глаза, оправдал суд, сообщает 18 ноября РИА Новости.

Конкурс рисунков. Rosgvard.ru

Суд пришёл к выводу, что в действиях охранника отсутствует состав преступления.

Ранее СМИ рассказали подробности культурного скандала. 63-летний охранник, работавший в «Ельцин Центре» первый день, подрисовал глаза картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 млн рублей. Мужчина признался, что совершить этот поступок его подговорили дети, утверждавшие, что картина художницы — их рисунок.