Пекин, 18 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Консультации для разрешения своих разногласий по Южно-Китайскому морю необходимо поддерживать Китаю и Филиппинам. Об этом 18 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, его слова приводит пресс-служба китайского МИД.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

«Обе стороны должны придерживаться дружеских консультаций по Южно-Китайскому морю и должным образом разрешать возникшие разногласия и споры», — сказал он.

Кроме того, Си Цзиньпин указал, что обеим странам необходимо сохранять «стратегическую независимость, отстаивать мир, открытость и инклюзивность», а также держать курс на сотрудничество в регионе.

Помимо этого, председатель КНТ призвал власти Филиппин совместными усилиями отвергнуть односторонность и политику запугивания, а также вести работу по поддержанию мира и стабильности в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развязывания новой холодной войны не будет допущено человечеством.