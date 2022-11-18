Тюмень, , 08:50 — REGNUM В Тюменской области мобилизованные артиллеристы отрабатывают стрельбу с открытых и закрытых огневых позиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре правительства региона.

Отработка навыков на закрытой огневой позиции.

Скриншот видео Информационного центра правительства Тюменской области Информационный центр правительства Тюменской области

С открытых огневых позиций расчёты видят цель, с закрытых — корректировка огня происходит с командно-наблюдательного пункта, где находится командир батареи.

«Артиллерия — это командный вид оружия. Один человек определяет установки для стрельбы, передает их на огневую позицию. Здесь коллектив устанавливает прицел, доворот, уровень и так далее. После этого производится выстрел», — отметил командир расчёта.

Бойцы тренируются на полигоне группами по три дня. Живут в полевых условиях.

«Получил новый навык в полном объёме. Никогда ранее с такого орудия не стрелял, срочную службу проходил на другом орудии, и сейчас получил новый опыт. Чувствую себя профессионалом, готов идти в бой. Только вперёд, ни шагу назад», — говорит мобилизованный артиллерист.

Отметим, что сегодня в Тюменской области стартовал телемарафон «100 миллионов для Победы». Жители региона в течении 18 и 19 ноября будут собирать средства на дорогостоящую технику для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.