Тюмень, 18 ноября 2022, 08:50 — REGNUM В Тюменской области мобилизованные артиллеристы отрабатывают стрельбу с открытых и закрытых огневых позиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре правительства региона.

Отработка навыков на закрытой огневой позиции. Скриншот видео Информационного центра правительства Тюменской области
Отработка навыков на закрытой огневой позиции.
Скриншот видео Информационного центра правительства Тюменской области
Информационный центр правительства Тюменской области

С открытых огневых позиций расчёты видят цель, с закрытых — корректировка огня происходит с командно-наблюдательного пункта, где находится командир батареи.

«Артиллерия — это командный вид оружия. Один человек определяет установки для стрельбы, передает их на огневую позицию. Здесь коллектив устанавливает прицел, доворот, уровень и так далее. После этого производится выстрел», — отметил командир расчёта.

Бойцы тренируются на полигоне группами по три дня. Живут в полевых условиях.

«Получил новый навык в полном объёме. Никогда ранее с такого орудия не стрелял, срочную службу проходил на другом орудии, и сейчас получил новый опыт. Чувствую себя профессионалом, готов идти в бой. Только вперёд, ни шагу назад», — говорит мобилизованный артиллерист.

Отметим, что сегодня в Тюменской области стартовал телемарафон «100 миллионов для Победы». Жители региона в течении 18 и 19 ноября будут собирать средства на дорогостоящую технику для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.