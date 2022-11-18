Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Верх-Исетский районный суд отменил обвинительный приговор по делу в отношении бывшего охранника Ельцин-Центра, пририсовавшего глаза картине за 75 млн рублей. Об этом пишут СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор отменили в связи с отсутствием состава преступления. Примечательно, что на судебном заседании не присутствовали ни сам обвиняемый, ни его адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в «Ельцин-центре» охранник испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры». Мужчина пририсовал шариковой ручкой глаза на полотне. Суд приговорил его к 180 часам исправительных работ, однако теперь приговор был отменён.