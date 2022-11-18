Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Родительское сообщество Хабаровского края разделилось на две половины. Неоднозначная ситуация связана с регулярно поступающими анонимными сообщениями о якобы заминированных зданиях детских садов и школ. В соцсетях родители пишут, что всё чаще руководство образовательных учреждений принимает решение не отвлекаться на эвакуационные процессы от уроков. Дети продолжают заниматься, в то время как спецслужбы проводят свою работу.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сообщения о заложенных бомбах поступают несколько раз в неделю, официальные источники информировали об этом. В последнее время на сайтах организаций и ведомств уже не сообщают об очередном «минировании».

Это стало рутиной, и даже останавливать учебный процесс прекратили, вопреки прописанному порядку. Но появились родители, которые возмущены подобными действиями, пишет DVHAB.ru.

«16 ноября были заминированы в Комсомольске-на-Амуре все сады и школы, но эвакуации нет, почему? Кто взял такую ответственность на себя за наших детей? В школе №6 и саду №79 эвакуации не было. Письмо президенту РФ было направленно, поскольку данные деяния незаконны», — цитирует издание жительницу Комсомольска Наталью Кантееву.

В мэрии города этот факт подтвердили. При этом отметили, что к ним поступают и совершенно противоположные предложения, поскольку родители беспокоятся за успеваемость детей.

«Порой из пяти дней три дети не учатся. Всему виной анонимные «минирования». В связи с этим к нам поступают заявления от родителей с критикой эвакуации, ведь ученики не получают знаний и выбиваются из программы. То есть мы имеем разные точки зрения. Что же касается проверки школ в рабочем порядке, то это решение силовых органов», — сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

По данным МВД России, в первой половине 2022 года резко возросло количество ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В 2021 году было зафиксировано 2696 сообщений о лжеминировании — на 19,5% больше, чем в 2020-м. За первую половину 2022 года зафиксировано уже 7380 заведомо ложных сообщений. Раскрыто всего 311 дел, что составляет 15,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 17 ноября проводится срочная эвакуация всех учащихся и преподавателей средних профессиональных учебных заведений Махачкалы. Информация о минировании поступила в дежурную службу МВД. Организована проверка сообщений с привлечением сотрудников правоохранительных и экстренных служб.