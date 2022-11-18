Уфа, , 08:45 — REGNUM Республиканская универсиада по летним и зимним видам спорта на кубок главы Башкирии стартовала в Уфе. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

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«Мы всегда поддерживаем спорт среди студентов, поэтому закрепили наши отношения подписанием соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта среди студентов Башкирии между министерством спорта региона и советом ректоров вузов республики», — приводит пресс-служба слова министра спорта Башкирии Руслана Хабибова.

Сообщается, что проведение универсиады по видам спорта запланировано с ноября 2022 года по май 2023 года. В мероприятии будут участвовать свыше трех тысяч студентов вузов региона, она будут соревноваться в 14 зимних и 16 летних видах спорта.