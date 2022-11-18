Село Поярково, Амурская область, 18 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Утверждено обвинительное заключение в отношении дрессировщика из Иркутской области, воспитанный которым медведь укусил ребёнка после выступления в селе Поярково Амурской области. Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Медведь

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По версии следствия, дрессировщик не обеспечил безопасность мальчика, который сидел на расстоянии 70 см от гималайского медведя, чтобы сфотографироваться с ним. Медведь был без намордника, и сначала ударил мальчика мордой, а потом укусил ребёнка за правое плечо и предплечье. Мальчик был ранен, ему потребовалась медицинская помощь.

Дрессировщик раскаялся и признал свою вину, помогал расследовать происшествие и выплатил родителям пострадавшего ребёнка компенсацию морального вреда. Медведь сейчас находится на хранении, выступать с ним запрещено. Дело расследовано и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок семи лет пострадал от укуса циркового медведя в Амурской области 7 ноября. Мать мальчика заверила, что не имеет претензий к сотрудникам цирка, так как ребёнок пах едой — во время концерта он ел попкорн и пил молочный йогурт. Сотрудники цирка были в шоке от произошедшего.