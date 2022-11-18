Пермь, 18 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Мариуполь прибыла гуманитарная помощь из Перми, собранная в рамках акции «Открытые сердца», сообщил в своём телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

Официальный телеграм-канал главы Перми Алексея Дёмкина Мариуполь

В миссии участвовали пермские педагоги школьники, волонтёры. Слова благодарности в их адрес выразил словам врача больницы интенсивного лечения города Мариуполя Сергей Бойко.

«Дорогие пермяки: школьники, учителя, которые участвовали в акции по сбору гуманитарной помощи для больницы города Мариуполя, огромное вам спасибо. Очень ценен ваш вклад в развитие медицины нашего края», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября группа директоров пермских школ выступила с инициативой организовать гуманитарную миссию «Открытые сердца». Благотворительная акция направлена на оказание помощи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.