Иркутск, 18 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 17 ноября сообщило подробности того, как 23-летний житель села Хомутово спас пожилую жительницу Шелехова из горящего дома.

МЧС Житель села Хомутово Иркутского района Илья Калошин спас пожилую шелеховчанку из горящего дома

ЧП случилось в ночь на 15 ноября. На момент прибытия пожарных подразделений кровля дома была охвачена огнем, шел сильный дым из окон. По словам очевидцев, до приезда пожарных из горящего дома была спасена пожилая женщина. Героем оказался 23-летний житель села Хомутово. Илья Калошин в тот вечер находился в гостях в доме по соседству:

«Прощался с девушкой и уже сел за руль автомобиля, и тут она заметила языки пламени и клубы густого дыма. Я выскочил из машины, побежал в сторону того дома. Возле ограды увидел рыдающую кричащую женщину, она повторяла: «Там бабушка, она сгорит, сгорит…»

В ограде были люди, они собирались разбить окно той комнаты, где находилась пожилая женщина. Я взял у них молоток, крикнул, чтобы от окна все отошли, боялся, что осколками может кого-нибудь поранить. За окном были занавески — они защитили от острых стекол, их остатки мы обломали, чтобы я смог залезть внутрь. Задымление было сильным.

Чтобы не надышаться угарным газом натянул на лицо воротник водолазки, стал звать бабушку. Она откликнулась. Я пригнулся и пошел на голос. Протянул руку, женщина за нее уцепилась. В дыму я разглядел газовый баллон, поэтому действовал быстро. Бабушку донес до окна — ее приняли с улицы мужчины. Следом выскочил сам. Мы от дома спешно отошли — боялись, что рванет».

Навстречу уже бежали пожарные. Илья предупредил их о газовом баллоне. А пострадавшую посадили в автомобиль, где она дожидалась скорую помощь.

Илья уехал в Иркутск, а через несколько дней, когда вновь приехал в Шелехов, заглянул к погорельцам. Встретил его мужчина, искренне поблагодарил за спасение родственницы. Рассказал, что пожар начался с морозильной камеры, которая находилась на террасе дома. От нее огонь начал быстро распространяться, ушел на кровлю, но его оперативно потушили. Бабушку тогда осмотрели врачи — ее состояние было удовлетворительным, сейчас она восстанавливается после произошедшего. Вернется в дом, когда его просушат и закончат ремонт.

На наш вопрос, как Илья решился на этот поступок, он ответил:

«Действовал на автомате, осознание того, что произошло, пришло позднее…»

У Ильи 14 ноября был день рождения. И теперь друзья подшучивают, что в тот день в нем «родился» пожарный. В МЧС отмечают: молодой человек, прошедший службу в армии и работающий сейчас автомехаником, мечтал быть огнеборцем. Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области приняло решение рассмотреть кандидатуру Ильи на эту должность. Ведь отважных парней, способных в критический момент действовать решительно и грамотно, рады приветствовать в пожарном братстве.

За мужество и отвагу, проявленные на пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни, Илья Калошин будет представлен к награде ведомственным знаком отличия МЧС России. А сегодня, 18 ноября, в музее Главного управления герою вручили благодарственное письмо и ценный подарок и еще раз поблагодарили за спасение человеческой жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2022 года пожарный спас ребенка из горящего дома. Когда на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Депутатской в Иркутске все заволокло дымом, на счету была каждая секунда, и пожарный второй пожарно-спасательной части Дмитрий Перевозный, подбежав к окну, поймал падающего мальчика. Известно, что 10-летний мальчик остался жив.

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