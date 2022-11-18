Бангкок, 18 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Правительство Индонезии надеется, что дух сотрудничества G20 сохранится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«АТЭС должно быть частью усилий по ускорению экономического восстановления в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо в своей вступительной речи во время двусторонней встречи с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн в Бангкоке, Таиланд.

Стороны обсудили три основных вопроса, а именно укрепление экономического сотрудничества, сотрудничество в области перехода к чистой энергетике и укрепление сотрудничества в Тихоокеанском регионе.

«Нам необходимо поощрять доступ к рынкам для торговли между двумя странами, особенно сельскохозяйственными товарами, полезными ископаемыми, железом, сталью и пластмассами», — добавил Джоко Видодо.

Что касается сотрудничества в области перехода к чистой энергетике, Индонезия продолжает укреплять усилия по переходу к энергетике с использованием новых и возобновляемых источников энергии.

«Я приглашаю новозеландских бизнесменов инвестировать в развитие геотермальной энергетики в Индонезии», — заявил глава индонезийского государства.

Индонезия также привержена поощрению сотрудничества в целях развития в Тихоокеанском регионе. Поэтому в 2023 году Индонезия будет поощрять взаимодействие тихоокеанских стран с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Тем временем Джасинда Ардерн выразила признательность Индонезии за председательство в G20 и поздравила Индонезию с председательством в АСЕАН в 2023 году.

«Новая Зеландия готова поддержать председательство Индонезии в АСЕАН», — заявила Джасинда Ардерн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и его окружение прибыли в Таиланд для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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