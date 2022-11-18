Прага, , 08:39 — REGNUM В митинге, который состоялся около здания Чешского телевидения в Праге, участвовало порядка пяти тыс. человек, выступавших против одностороннего прокиевского показа военного конфликта на территории бывш. УССР. Об этом 18 ноября сообщает чешское сетевое издание Idnes.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Выступившие на митинге ораторы подвергли критике членство Чехии в НАТО и ЕС. Они также настаивали на том, чтобы Чешское ТВ немедленно предоставило 10 минут эфира главному организатору акции Ладиславу Врабелу, известному широкой публике по организации в этом году крупномасштабных митингов в Праге под лозунгом «Чехия на первом месте"», — говорится в публикации.

Также указывается, что в ответ на этом представители Чешского ТВ заявили об отказе пустить Врабела в эфир, сославшись на утвержденные независимым советом телевидения страны правилах предоставления эфира даже ведущим политикам.

При этом уточняется, что затем протестующие пришли на Национальный проспект в центре Праги, где с раннего утра ведущие политики, горожане и даже туристы несли цветы и зажигали свечи на месте, на котором 17 ноября 1989 года сотрудники госбезопасности жестоко избили участников мирного шествия студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября резолюцию о «террористическом режиме» в России приняла палата депутатов чешского парламента.