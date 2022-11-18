Прага, 18 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В митинге, который состоялся около здания Чешского телевидения в Праге, участвовало порядка пяти тысяч человек, выступавших против одностороннего прокиевского показа военного конфликта на территории бывш. УССР. Об этом 18 ноября сообщает чешское сетевое издание Idnes.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Выступившие на митинге ораторы подвергли критике членство Чехии в НАТО и ЕС. Они также настаивали на том, чтобы Чешское ТВ немедленно предоставило 10 минут эфира главному организатору акции Ладиславу Врабелу, известному широкой публике по организации в этом году крупномасштабных митингов в Праге под лозунгом «Чехия на первом месте», — говорится в публикации.

Также указывается, что в ответ на это представители Чешского ТВ заявили об отказе пустить Врабела в эфир, сославшись на утвержденные независимым советом телевидения страны правила предоставления эфира даже ведущим политикам.

При этом уточняется, что затем протестующие пришли на Национальный проспект в центре Праги, где с раннего утра ведущие политики, горожане и даже туристы несли цветы и зажигали свечи на месте, где 17 ноября 1989 года сотрудники госбезопасности жестоко избили участников мирного шествия студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября резолюцию о «террористическом режиме» в России приняла палата депутатов чешского парламента.