Сент-Луис, США, 18 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 ноября сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Сент-Луис Блюз». Теперь на его счету 789 шайб в НХЛ, он занимает третье место в истории лиги по этому показателю.

На втором месте располагается Горди Хоу, у которого 801 гол. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, забросивший за свою карьеру 894 шайбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сент-Луис» одержал победу над «Вашингтоном» в серии буллитов со счётом 5:4.