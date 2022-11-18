Бухарест, 18 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Житель города Тимишиоара на запале Румынии выиграл в государственную лотерею первый приз в размере 66,6 тыс. леев ($10 тыс.). Об этом 18 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, выигрышный билет был приобретен в оном из крупных городских торговых центров. Имя и фамилия победителя не разглашаются.

Для того, чтобы получить свои деньги, победителю необходимо в течение месяца прийти в один из офисов обслуживающей компании.