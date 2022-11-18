Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Associated Press.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что соответствующий документ с оценкой Госдепа был направлен Минюстом США в суд Вашингтона. Кронпринц обладает неприкосновенностью как действующий глава правительства Саудовской Аравии, говорится в документе.

Также сообщается, что Госдеп осуждает убийство журналистам. Как отмечает агентство, данный документ не имеет юридической силы. Итоговое решение о представлении иммунитета будет принимать суд.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Хашогги был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года довольно зверским образом. Позднее саудовские власти признали, что Хашогги действительно был убит в здании консульства, но подчеркнули, что произошло это в результате конфликта. Стоит отметить, что тела Хашогги так никто и не видел.

При этом офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашогги.

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