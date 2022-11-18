Уфа, 18 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Оперативный штаб по расследованию причин пожара в доме, в ходе которого погибли семь человек, в том числе пять детей, создан в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

14.mchs.gov.ru Пожарные

Он напомнил, что рано утром в двухквартирном доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района произошел пожар.

«Он унес семь жизней — погибли пять детей и двое взрослых. Еще двоих детей глава семьи успел вытащить из огня, потом вернулся в дом и спастись уже не смог», — сообщил глава региона.

Хабиров добавил, что был создан оперативный штаб, который возглавил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов. Члены штаба на месте расследуют причины произошедшего, пояснил глава региона.

«Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующие поручение минздраву даны. Также я поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь. Соболезнования родным и близким», — заявил глава региона.

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