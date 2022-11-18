Вашингтон, 18 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты призывают все страны осудить ракетный пуск КНДР. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Web.de Испытание ракеты КНДР

Американские власти считают, что новый пуск ракеты усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью.

В Вашингтоне пригласили Пхеньян к переговорам, отметив, что дверь для дипломатии не закрыта, однако для этого северокорейские власти должны «прекратить дестабилизирующие действия».

Как сообщало ИА REGNUM, запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории США при пуске по обычной траектории, считают власти Японии.