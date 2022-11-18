Вашингтон, 18 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Россия в корне не согласна с тезисом о том, что решение о продлении «зерновой сделки» якобы было принято под внешним давлением. Об этом говорится в официальном заявлении посольства России в Вашингтоне.

Nstrumenttorg.ru Зерно

Отмечается, что российская сторона была готова пролонгировать «черноморскую инициативу». Даже в условиях введённых нелегитимных санкций Россия остаётся надёжным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки.

«Россия рассчитывает на неукоснительное выполнение стамбульских соглашений всеми участниками, в том числе в плане устранения ограничений для «Росагроэкспорта», — подчеркнули в посольстве РФ в США.

ИА REGNUM ранее сообщало, 17 ноября 2022 года «зерновая сделка» продлена ещё на 120 дней.

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