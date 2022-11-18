Варшава, 18 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Импорт мебели в Европейский союз должен быть запрещён, причём в срочном порядке. С таким требование выступила член Европарламента от Польши Анджелика Анна Можджановская, направив соответствующий запрос в Совет ЕС.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

Европарламентарий указала на убытки, которые терпят польские производители, отметив, что польский мебельный сектор оказался одним из наиболее уязвимых в контексте последствий конфликта на территории б. УССР.

«На фоне спада в отрасли, обозначенного снижением конкурентоспособности на международных рынках, уменьшением объёмов заказов и производства вплоть до 50%, а также угрозой поглощения компаний иностранными гигантами, польская мебельная промышленность столкнулась с волной банкротств и массовых сокращений», — цитирует RT слова Можджановской.

Читайте также: Евросоюз грозит Белоруссии новыми санкциями за поддержку России

В запросе она подчеркнула, что в этой связи «производители мебели из Великопольского воеводства попросили срочно принять меры с тем, чтобы расширить санкции и включить в них запрет на импорт в ЕС мебели из Белоруссии».

Евродепутат напомнила, производители мебели из Белоруссии и России «используют лазейки» в санкциях для вывода своей продукции из «дешёвого сырья» на рынок ЕС, и поинтересовалась в запросе Совету ЕС, когда будут введены ограничения на импорт белорусской мебели.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран Евросоюза хотят пригрозить Белоруссии новыми санкциями, если президент Александр Лукашенко продолжит оказывать России поддержку в проведении спецоперации на территории б. УССР.

Также по теме: Президент Литвы призвал к санкциям в отношении Белоруссии