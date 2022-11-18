Бухарест, 18 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день число граждан Румынии, имеющих доход ниже прожиточного минимума в 1000 леев ($210), составляет 1,5 млн человек. Об этом 18 ноября со ссылкой на исследование румынского парламентского комитета по экономике сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По данным парламентариев, из этого числа более 300 тыс. граждан живут всего на 500 леев ($105). На этом фоне до 75% населения не в состоянии вовремя оплачивать услуги ЖКХ и покупать качественные продукты, а 20% вообще лишены возможности регулярно питаться.

При этом парламентарии констатировали неэффективность ряда широко разрекламированных социальных программ.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы оказания помощи малоимущим слоям румынского общества. Средства в размере $800 млн для этого выплачены из фондов Еврокомиссии.