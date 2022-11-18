Баку, , 08:35 — REGNUM Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов 17 ноября провели переговоры в Баку. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского правительства.

Международный транспортный коридор «Север — Юг» Hellerick

Отмечается, что главы правительств двух стран обсуждали экономические отношения. На встрече было подчёркнуто, что по итогам десяти месяцев рост объема торгового оборота между РФ и Азербайджаном достиг $3 млрд, что на 20% больше прошлогоднего результата, а объём транзита российских грузов через коридоры Азербайджана вырос на 98%.

«Стороны согласились, что Международный транспортный коридор «Север-Юг» имеет приоритетное значение, выражено удовлетворение координированной деятельностью двух стран в целях развития коридора», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Баку 17 ноября прошёл 11-й Азербайджано-Российский межрегиональный форум. Мишустин и Асадов принимали участие в церемонии закрытия.