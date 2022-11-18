Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанут 13 членов преступной группировки, вымогавшие деньги у любителей откровенных переписок со школьницами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Группировка состояла из 10 мужчин и трёх девушек. В качестве жертв злоумышленники выбирали любителей знакомств со школьницами, организовывали откровенную переписку, а после требовали деньги за её неразглашение. Члены группировки встречались с потерпевшими и убеждали, что лучшим вариантом будет заплатить им, иначе заявление окажется в полиции.

Сумма взятки варьировалась от 2 тыс. до 300 тыс. рублей. Правоохранителям удалось установить личности преступников. Некоторые из них ранее были судимы. Уголовное дело в ближайшее время направят в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Членам ОПГ грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.