Южно-Сахалинск, 18 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Власти Сахалина намерены добиться того, чтобы домой из зоны спецоперации были возвращены мобилизованные многодетные отцы, которые были призваны на службу до официального предоставления этой категории отсрочки. До разрешения этого вопроса губернатор островного региона Валерий Лимаренко попросил органы военного управления вывести многодетных отцов из зоны боевых действий, сообщили 18 ноября в правительстве области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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К Лимаренко обратились мать и жена сахалинца, которого отправили в зону боевых действий в Донбассе. У мужчины трое детей — трех, шести и восьми лет.

«Мы просим вас помочь нам и вернуть домой моего сына. Невестка не справляется с тремя детьми одна», — сказала жительница Южно-Сахалинска.

Правительство островного региона составило список многодетных отцов, которые были мобилизованы. Документ направлен в Минобороны РФ для разрешения вопроса о возвращении мужчин домой.

Власти Сахалина уверены, что нет необходимости мобилизовать многодетных отцов. Им на смену в зоне спецоперации могут прийти добровольцы, которых в островном регионе достаточно много.

«Буду добиваться их возвращения домой. Пусть папы исполнят свой долг перед Родиной, воспитав достойных граждан России», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, от уплаты транспортного налога в 2022 году освободили в Приамурье семьи мужчин, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Это решение одобрили депутаты Заксобрания региона.