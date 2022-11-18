Бухарест, 18 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Один из самых популярных румынских фолк-певцов Кулицэ Стерп был задержан после ДТП в центре города Клуж-Напока на северо-западе Румынии. Об этом 18 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, Стерп на своем внедорожнике разбил несколько легковых автомобилей, а затем попытался скрыться от погони полиции. Сейчас певец дает показания.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного дела, возбужденного составленного по факту совершения преступления с причинением тяжких телесных повреждений и оставлением места происшествия без согласования с полицией.

В Клуж-Напоку Стерп приехал в рамках масштабного гастрольного турне по Балканам, осуществление которого теперь будет отложено на неопределенный срок.