Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В новосибирском городе Обь ночью 18 ноября во время пожара в многоэтажном доме погибли 33-летний мужчина и его трёхлетняя дочь. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Пожар Pixabay.com

«По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — уточнили в ведомстве.

К выяснению обстоятельств гибели трёхлетней девочки подключилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

«Направила запросы в профильные ведомства, чтобы выяснить всю информацию о случившейся трагедии, — уточнила она. — Но уже на данном этапе у меня серьёзные вопросы к местным органам профилактики, почему данная семья не попала в поле зрения ПДН».

Следователи сейчас изучают обстоятельства произошедшего. Также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики — на предмет халатного отношения к обязанностям.