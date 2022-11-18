Бухарест, 18 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Ракета малой мощности упала на один из жилых комплексов в населенном пункте Лунгешть на юго-западе Румынии. Об этом 18 ноября сообщает румынская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, инцидент произошел 17 ноября в 10:05 по местному времени (11:05 мск). Как утверждают прибывшие на место происшествия правоохранители, ракета, не содержащая боезаряда, врезалась в бетонное ограждение во дворе многоэтажного дома.

По словам специалистов, речь идет о так называемом «метеорологическом снаряде», используемом для разгона туч и облаков.

Жертв и разрушений нет. Ведётся следствие.