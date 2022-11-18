Вена, , 08:28 — REGNUM Против резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности на территории б. УССР проголосовали Россия и Китай. Об этом 18 ноября сообщает постпредство РФ при международных организациях в Вене в своём телеграм-канале.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что 17 ноября в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ «была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий» на территории б. УССР, что стало ещё одним шагом к политизации работы МАГАТЭ.

Также указывается, что этот проект не был поддержан странами, в которых проживает большая часть человечества.

«Против проголосовали Россия и Китай. Воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС необходимо договориться как можно быстрее, Россия находится в контакте с МАГАТЭ по этому вопросу.