Москва, , 08:37 — REGNUM Ряд банков Киргизии приостановили обслуживание российских платёжных карт «Мир» из-за технических проблем, которые, вероятно, будут решены. Об этом посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат заявила РИА Новости.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, все действия банков обусловлены в первую очередь коммерческими вопросами. В мире происходят большие процессы.

«Это не политика, это техническая проблема. Это не только у нас, но и в России, и в любом другом государстве. Во всём мире трясёт всех», — сказала Самат.

Дипломат отметила, что в деловых кругах постоянно проходят встречи на техническом уровне. Представители бизнеса ищут любые возможности для сохранения финансового потока.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с использованием российских карт «Мир» возникли в ряде стран после того, как минфин США пригрозил санкциями за работу с этой платёжной системой. В Киргизии обслуживание таких карт приостановила половина банков, включая государственный «Айыл-банк» и коммерческие банки «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон», «Банк Азии», KICB, «Бай-Тушум», «Оптима-Банк».

Читайте также: Ещё два банка в Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир»