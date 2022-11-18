Москва, , 08:26 — REGNUM В Японии стоимость потребительских товаров выросла на 3,7% в годовом выражении. Об этом сообщает статистическое подразделение министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Инфляция Picserver.org

Данный показатель является рекордным с весны 2014 года. В сентябре 2022 года годовая инфляция составляла 3%. Рост цен в октябре составил 0,6%, в сентябре они выросли на 0,3%.

Японские СМИ указывают, что темпы инфляции в стране опережают прогнозные показатели аналитиков.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в еврозоне по итогам октября составила 10,6%.