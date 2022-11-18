Чебоксары, , 08:26 — REGNUM В Чувашии законодательно закрепили решение о дополнительной поддержке семей участников специальной военной операции. Речь идёт о контрактниках: их детей будут обязаны обеспечить бесплатным питанием в школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для производства ПРОДЭКСПО-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На очередной сессии Госсовета Чувашии парламентарии поддержали проект о включении дополнительной категории школьников, которые будут бесплатно дважды питаться во время учёбы.

«На прошедших сессиях мы внесли изменения в региональное законодательство, предоставив бесплатное двухразовое питание детям, чьи отцы проходят военную службу в батальоне связи «Атӑл», войсках Росгвардии и мобилизованных граждан. Теперь этот вид поддержки будет распространяться на всех контрактников, призванных через военный комиссариат Чувашской Республики», — пояснил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

В парламенте поясняют, что к указанным категориям в республике относятся около 700 детей. В 2022 году для компенсации затрат потребуется 6,2 млн рублей, средства будут выделяться из резервного фонда правительства Чувашии. В 2023 год эти цели запланировано 20 млн рублей.

Напомним, что чувашские власти расходы на закупку дополнительной экипировки, медикаментов и социальную помощь мобилизованным и членам их семей оценивались в 400 млн рублей. Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Также направляются благотворительные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально затраты на предоставление бесплатного двухразового питания школьникам, чьи отцы призваны в Вооружённые силы России, в Чувашии оценивались в 5 млн рублей в 2022 году, в 2023 году на данные цели планировалось направить свыше 17 млн рублей. Предварительно ожидалось, что эту поддержку получат 600 детей.

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