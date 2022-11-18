Москва, , 08:24 — REGNUM В конце сентября 2022 года два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченных незадолго до взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» недалеко от ЧП, могли выполнять разведывательные задачи. Об написала газета Die Welt.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Согласно одной версии, высказанной директором Балтийского фонда безопасности Отто Табунс, корабли могли вести разведу, чтобы убедиться, что поблизости «нет гражданских или военных судов других государств для избежания человеческих жертв, а настоящий акт диверсии мог быть совершен с использованием подводной лодки».

Согласно ещё одной версии, радиосигнал с кораблей не мог быть получен береговой охраной либо из-за технической неисправности, либо из-за неблагоприятных погодных условий, либо, экипажи судов что-то замышляли, потому что «любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нитках российских газопроводов «Северный поток» назвал очевидным терактом президент России Владимир Путин.

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