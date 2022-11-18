Берлин, 18 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В конце сентября 2022 года два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные незадолго до взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» недалеко от ЧП, могли выполнять разведывательные задачи. Об этом написала газета Die Welt.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

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Согласно одной из версий, корабли могли вести разведку, чтобы убедиться, что поблизости «нет гражданских или военных судов других государств для избежания человеческих жертв, а настоящий акт диверсии мог быть совершен с использованием подводной лодки».

Согласно ещё одной версии, радиосигнал с кораблей не мог быть получен береговой охраной либо из-за технической неисправности, либо из-за неблагоприятных погодных условий, либо экипажи судов что-то замышляли, потому что «любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нитках российских газопроводов «Северный поток» назвал очевидным терактом президент России Владимир Путин.

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