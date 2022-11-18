Сент-Луис, США, 18 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил гол и реализовал победный буллит. Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи. На счету Ивана Барбашёва один голевой пас.

Также в составе «Блюз» шайбы забросили форварды Брэйден Шенн, Райан О’Райлли и защитник Тори Крюг.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи. У Евгения Кузнецова один результативный пас. Также отличились Джон Карлсон, оформивший дубль, и Конор Шири.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 16 очков. «Вашингтон» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 17 очками.

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