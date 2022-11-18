Самара, 18 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Несколько тонн пшеницы для корма домашних животных передали сельхозпроизводители Самарской области семьям мобилизованных граждан. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Куры и петухи

Сообщается, что в Кинельском районе аграрии передали десяти семьям из села Малая Малышевка по одной тонне пшеницы для корма домашних птиц и животных. При этом всего на поддержку семей мобилизованных аграрии направили 17 тонн зерна (аналогичную помощь получили семьи в селе Новый Сарбай.

Глава Кинельского района Юрий Жидков поблагодарил сельхозпроизводителей за оказание помощи жителям. В Кинельском районе семьям мобилизованных оказывают всю необходимую поддержку.

«Пусть наши защитники знают, что об их семьях позаботятся», — приводит пресс-служба его слова.

Он отметил, что семьи обращаются с самыми разными просьбами. Кто-то просит помощи с заготовкой кормов, так как держит свое хозяйство.

«Я думаю, этой малой помощью мы хотя бы чуть-чуть согреем сердца наших ребят», — сообщил глава села Малая Малышевка Сергей Курапов.