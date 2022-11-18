Москва, 18 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спикер палаты парламента перечислил три случая, когда НАТО показало несостоятельность: когда над Чёрным морем ракетой был сбит румынский истребитель; когда старенький беспилотник времен СССР пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории трех стран Альянса — Румынию, Венгрию, Хорватию — и взорвался в Загребе; когда по Польше ударила киевская ракета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дипломат из страны НАТО предупредил Киев о разрушении доверия альянса после инцидента с падением ракеты в Польше, сообщает Financial Times.

Официальные лица США провели серию срочных телефонных звонков своим союзникам по НАТО в Европе, попросив тех воздержаться от категорических заявлений по причинам инцидента с падением ракеты в Польше, пишет издание Politico.

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