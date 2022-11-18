Додон заявил, что никогда не пойдёт на протесты партии «Шор»

Кишинёв, , 08:21 — REGNUM Бывший президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон считает правильным посещать только протестные акции ПСРМ или мероприятия, где нет партийной символики. Об этом он 18 ноября заявил в эфире телеканала N4.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал длящиеся в Кишинёве два месяца акции, организованные Иланом Шором и членами его партии «Шор».

«Я никогда не пойду на протесты Илана Шора или любых других политических деятелей или партий, за исключением ПСРМ», — сказал Додон.

При этом антиправительственные акции экс-президент готов посещать при условии, что там не будут использовать партийные флаги или другую символику. Додон считает, что в таких протестах нужно обязательно участвовать.

Напомним, Игорь Додон с мая находится под домашним арестом. Ему также запрещено общаться членами своей партии. Публично экс-президент неоднократно призывал своих соратников выводить сторонников на протесты, как партия «Шор». Члены ПСРМ начали протестовать в октябре, но отдельно.

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