Тегеран, , 08:55 — REGNUM Более 30 000 литров контрабандного топлива было конфисковано в иранском округе Захедан, объявил местный чиновник 17 ноября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Должностное лицо провинции Систан и Белуджистан Моса Аббасзаде Махмуди заявил, что из грузовика было конфисковано 30 200 литров контрабандного дизельного топлива.

«Обвиняемый водитель грузовика попал под следствие и был признан виновным, поскольку у него не было юридического документа на перевозку такого количества топлива», — отметил иранский представитель.

Субсидируемое топливо в Иране рассматривается как возможность для контрабандистов извлечь огромные выгоды. Иран, однако, вновь ввел использование топливных карт и нормированный бензин еще в ноябре 2019 года, что отчасти было направлено на то, чтобы взять контрабанду под контроль.