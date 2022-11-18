В Башкирии возбудили дело по факту гибели семи человек в ходе пожара

Уфа, , 08:22 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели семи человек во время пожара возбуждено в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Тушение пожара ГУ МЧС РФ по Саратовской области

По предварительной информации, рано утром 18 ноября в населенным пункте Матвеевка по ул. Молодежная загорелся одноэтажный дом.

По информации МЧС по региону, в ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили тела семи погибших (мужчины и женщины и пятерых детей — мальчики).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Расследование продолжается.